前瞻計畫 林全：有疑慮沒把握的不做

行政院長林全今天表示，凡是認為在執行上有疑慮的項目，或是沒有把握準時執行的項目，就剔除前瞻基礎建設計畫之外，剩下的部分，盼能按照期程執行。

行政院日前通過「前瞻基礎建設計畫」，內容包括軌道、水環境、綠能、數位和城鄉五大建設，8年總經費新台幣8824.9億元。 其中軌道建設經費共4241.33億元。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞今天在立法院總質詢指出，前瞻建設中的因應高鐵讓台鐵捷運化、鐵路立體化及東部鐵路改善計畫等，之前政府早已提出，但近16年來無法推動，窒礙難行，這才是核心問題。

林全表示，當初在進行最後檢討時，確實有重新再審視一次，凡是認為在執行上有疑慮的項目，或是沒有把握準時執行的項目，就剔除在外，剩下的部分，希望能夠按照期程執行。

林全說，行政院有在檢討，如東部鐵路電氣化、雙軌，過去執行有所延宕，但這次政府將下定決心放進前瞻計畫去做好，也針對台鐵作為城際間的聯絡、捷運化，甚至放入觀光功能進行檢討，希望利用8年期特別預算的規畫，務必要執行。

另外，李鴻鈞指出，前瞻計畫中，不是蓋條捷運就好，還有未來經營的問題，高捷虧了8年才開始翻轉，但也不是依靠運量在賺錢，機捷要多少運量才能收支平衡，日運量10萬人次？

交通部長賀陳旦說，日運量10萬人次，收支平衡可能還有點問題，但這條線有很多車站開發的潛力。李鴻鈞說，他最忌諱的就是廠站開發，機捷新莊段，旁邊都是違章工廠、鐵皮屋。1060328

(中央社)