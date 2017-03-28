查獲毒品混裝場 專賣PUB與越南店
嘉義警方今天破一個毒品混裝場，專門販售混合型毒品咖啡包、毒品感冒膠囊給PUB及越南店服務生，共計查獲成品及半成品4800多公克。
警方表示，以侯姓男子為首的6人販毒集團，將K他命毒品與三合一咖啡攪拌後，偽裝成三合一咖啡包及感冒膠囊來躲避警方查緝，並供貨給PUB、越南店及轟趴場所。
由於侯男等人標榜這些「咖啡包」及「感冒膠囊」可以提神解勞，許多服務生購買服用後，感覺提神效果奇佳，因此不僅成為忠實客戶，還替侯男等人免費宣傳。
嘉義市警方接獲線報後，發現侯男等人在嘉義縣中埔鄉和美村住宅混裝毒品，與海巡署嘉義海巡隊接獲的情資不謀而合，今天見時機成熟，於是與中埔分局、嘉義海巡隊前往查緝。
警方與海巡隊當場查扣混合型毒品1287公克、半成品3520公克，並查扣K他命毒品79公克、混裝工具一批，全案依法移送嘉義地檢署偵辦。
警方表示，許多販毒者為了躲避警方查緝，會刻意將三級毒品與其他產品混裝後，重新包裝，再透過下線販售，因此呼籲民眾不要輕易飲用不明來源飲料，以防誤飲毒品而產生不良後果。1060328
(中央社)
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