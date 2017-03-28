李明哲妻：丈夫被陸國安單位拘留
民主進步黨前黨工李明哲日前赴中國大陸後失蹤，他的太太李凈瑜今天表示，昨天深夜獲得政府單位間接證實，李明哲被中國大陸國安單位拘留。
她說，不方便透露消息來源，但確實是代表政府的單位。
李凈瑜下午在文山社區大學校長及民間團體的陪同下，於海峽交流基金會前舉行記者會，並作上述表示。
海基會副秘書長兼發言人李麗珍會見李凈瑜等人後受訪表示，今天將第3度發函中國大陸海峽兩岸關係協會，並將金錢與藥品轉交海協會窗口，轉知家屬需求。海基會尚未接獲陸方回報相關資訊，昨晚也不是海基會告知家屬相關訊息。
她表示，依照「兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，若陸方認定事件為中國大陸國安層級問題，便不會通報內政部警政署刑事警察局，但還是希望海協會能告知陸方相關單位，也呼籲陸方盡快提出說明。
李凈瑜說，丈夫患有高血壓，沒有備用藥品，身體健康會有危險，也非常擔心丈夫在獄中沒有錢可以正常飲食，因此決定今天下午委託海基會，向中國大陸政府轉交藥物與新台幣3萬元。
她哽咽表示，相信丈夫不會犯下刑事事件，夫妻倆長期關注人權議題，若因此而不受陸方歡迎，也希望陸方可以依文明國家的標準，盡快告知究竟以何罪名拘留或逮捕李明哲，公布相關監視器畫面，並允許家屬前往探視。
李凈瑜說，相信台灣政府有能力協助處理此事。
李明哲目前為文山社區大學員工，並長期透過微信等方式，關注中國大陸維權運動及分享台灣的民主發展經驗給大陸民間人士。他19日從澳門入境中國大陸廣東省珠海市後失蹤，至今已經9天。1060328
(中央社)
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