《自由車》前勁拚亞洲藍衫 陳建良身負眾望

陳建良（前）帶領前勁隊在主集團拚搏。（自由車協會提供）

2017國際自由車環台賽戰況激烈，第3站來到桃園市站，來自美國聯合赫斯隊的丹尼，原本是要護送隊友爭冠，但他見機會不可失，自己扛起衝刺責任，在終點前500公尺突襲單飛成功，以2小時45分52秒勇奪個人首座亞巡賽單站冠軍，更一舉搶下黃衫，本屆環台賽前3站黃衫都換人穿穿看，證明賽事激烈。

戰況瞬息萬變，同樣影響代表台灣出賽的前勁洲際職業隊，原本目標鎖定登山王圓點衫與團隊成績，但因為日本右京隊爭搶動作頻頻，教練徐瑞德強調，因陣中好手陳建良目前總排名第13名，目標將轉移為爭奪亞洲藍衫與團隊戰績，他說：「（第4站南投縣站）如果沒先把位置卡下來，第五站會很辛苦，水里到日月潭那一段，可以說是決生死的關鍵，拚了！」

鎖定爭奪登山點的前勁隊，原本期待在桃園市站再搶積分，卻遭到外隊強力挑戰，所幸陳建良展現主將實力，維持穩定成績，今單站以第15名衝進終點，個人總排名則維持在第13名，亞洲藍衫排名則排在第4名，與領先的日本愛三隊早川朋宏沒有秒差，讓教練徐瑞德看到機會。

其實陳建良本站原有機會將排名再往前推進，但終點前200公尺伊朗選手摔車，讓他被迫減速，他強調，為了爭取亞洲藍衫，將全力以赴。

(中時電子報)