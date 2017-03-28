港大民研：梁振英民望創上任最低

我要評比

香港信報報導，港大民研最新民調顯示，香港特首梁振英的最新支持度評分為40.5分，回升1.1分，但繼續低於45分警戒線，其最新支持率為18%，反對率79%，民望淨值為負61個百分比，是他2012年上任以來的最低紀錄。

特區政府方面，對比一個月前，民望顯著下跌，最新滿意率為27%，不滿率為49%，滿意率淨值為負21個百分比。

另外，香港政府的五個施政範疇方面，以滿意淨值計，五項指標中，只有「維持經濟繁榮」及「處理與中央政府關係」兩項為正值，分別為6%及4%，其他三項均為負值。「改善民生」及「維護人權自由」同為-18%，「推行民主步伐」則為-33%。

(工商)