趙薇學娘打6歲女碰釘子 痛心驚覺：她始終不是我
「小燕子」趙薇與老公黃有龍育有一女「小四月」，6歲多的小四月遺傳了媽媽的好基因，大眼挺鼻超可愛，和趙薇被譽為「超高顏值母女」，沒想到近日趙薇透露曾因養育問題煩惱，她照以前媽媽對她的教育方式，對小四月體罰，卻換來她冷戰一星期，趙薇才心痛驚覺：「她始終不是我」。
趙薇最近現身杭州一處演講活動，透露小時候常被當老師的媽媽體罰直到國中，等到趙薇生女兒當媽後，也照著母親這一套教育模式，對小四月實行體罰教育，幾次之後，趙薇才發現自己跟女兒有截然不同之處，「我被抽完後會完全忘記，但她（小四月）可以一星期都不理我」。
歷經這堂課後，趙薇才深刻了解就算身為母女，教育方式也該因人而異，每個孩子都有不同的特質，要花時間了解，笑稱她非「虎媽」，但家裡有個「虎妞」。
(中時電子報)
關鍵字：趙薇
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