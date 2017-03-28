北京市2020年人口 擬控制在2300萬

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香港信報報導，北京市規劃國土委今（28）日發布通知，「北京城市總體規劃(2016年-2030年)」草案已編制完成。根據草案，北京將建設國際一流的和諧宜居之都。到2020年，北京人口規模控制在2300萬左右，城鄉建設用地減至2,860平方公里左右。

為充分徵求公眾意見，從明日開始至4月27日，在北京市規劃展覽館一層展廳對草案進行公告。

(工商)