涉A基層工作費 土城7前現任里長遭約談
新北地檢署黑金專組主任檢察官謝宗甫協同檢察官楊景舜、鄭淑壬、卓俊吉、王筱寧、褚仁傑、楊唯宏偵辦新北市土城區多名里長利用職務機會詐取里基層工作經費案，上午發動第三波搜索，並帶回前、現任、代理共7名里長、3名里幹事在內共40餘人，正深入偵辦中。
新北地檢署偵辦土城區員福里里長粘玉明利用職務機會詐取里基層工作經費，先後在去年10月31日、11月18日發動2次搜索約談，認新北市土城區員福里里長粘玉明、頂福里里長廖三旗、頂新里里長張中良、員信里里長杜萬來、前日新里長褚子祿等人，於2009年至2014年間，涉嫌以不實之里基層工作經費核銷單、僱工清冊及驗收照片等文件，使用人頭虛報或低薪高報之犯罪手法，分別詐領里基層工作經費，而涉嫌違反貪汙治罪條例及偽造文書等罪嫌。
新北地檢署檢察官嗣再密集分析相關卷證，並比對涉案人員證詞，認新北市土城區沛陂里里長林阿城、清水里現任里長江純文、清水里前里長劉基源、代理里長劉文峰、延寮里里長洪焜猛、延吉里現任里長楊瑞興及前任里里黃木泉亦涉有以不實之里基層工作經費核銷單等文件，詐領里基層工作經費，並在詐領里基層工作費過程中，疑勾民營環保公司提供不實工程單據供里長詐領核銷經費，而共謀詐領里基層工作經費，目前涉案里長仍在新北市調處訊問中。
(中時)
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