兩岸互聯網＋協會 攜手陸媒推直播平台
台灣兩岸互聯網+發展協會27日參訪大陸中華微視，雙方就當前兩岸互聯網產業、青年創業的現狀及發展趨勢，進行了深入交流。雙方都認為，發揮互聯網+優勢，加強和推動全球華語媒體之間的交流與合作，促進中華文化國際影響力的提升，是雙方義不容辭的責任，並願攜手打造一個專為全球華語媒體服務的視頻直播平台「視界聯播」。
兩岸互聯網+發展協會榮譽理事長、台灣鼎創達集團總裁莫皓然說，互聯網+已成為大陸政府、社會、媒體、產業界耳熟能詳的字眼，受到投資者及創業者的追捧，互聯網+能幫助普惠經濟，他表示，將大陸的人才、經濟實力以及社交媒體平台有機組合起來，這本身就是一種創新。希望雙方能夠加強合作，在促進兩岸青年創新交流方面做出努力，讓兩岸新世代能夠自然地融合，這樣也有利於兩岸關係的和平發展。
聯合新媒集團董事長、中華微視執行董事宋體金表示，新媒體的最大價值是社交與互動，新媒體是透過社交互動的多次傳播才會產生強大的傳播力，社交互動的屬性越強，所傳遞資訊的價值就越大。他介紹「視界聯播」平台的功能和產品方向指出，這是聚合全球華語媒體視頻資源，依託臉書、推特、YouTube、微博等全球主流社交平台，構築一個傳播中華文化、傳遞華人聲音、展現中國臉譜的視訊平台。
宋體金希望「視界聯播」能夠與全球華語媒體合作，聚合視頻資源，實現優勢互補，共享資訊成果。「視界聯播」也將採取更加符合國際慣例的市場化手段來運作，如共擔成本、商業併購或者重組等合作新模式，增加雙方积極性，加快華語媒體的擴張步伐，真正地實現互利共贏。
他也希望，藉助這一平台為兩岸自媒體年輕人搭建一個民間的交流管道，促進兩岸年輕人真正的心靈溝通和融合。
會後，紅牆生物保健品有限公司董事長、書法家張笑神向台灣參訪的嘉賓，贈送了《心經》書法作品。
(旺報)
關鍵字：台灣兩岸互聯網+發展協會
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