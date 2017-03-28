蔡英文訪桃光電埤塘：達非核家園目標

蔡英文總統28日下午視察桃園農博場地的光電埤塘項目時指出，桃園市在前瞻基礎建設計畫提出「千塘之鄉埤塘光電綠能計畫」，希望能成為政府發展綠能的領頭羊，將綠能發展往前跨一大步，擺脫對核能的依賴，以達到非核家園的目標。

桃園市長鄭文燦表示，該計畫希望在3年內，在桃園160處埤塘上，建構太陽能發電系統，目標3年達到660萬百萬瓦發電量，等於核一電廠的一個機組發電量，希望該計畫為國家發展綠色能源打頭陣，減輕對環境的負擔。

蔡英文表示，前瞻基礎建設計畫希望為民眾打造20年後更便利、更有品質的生活，雖然前進的過程有困難、顛頗，但政府會努力克服，要奠定台灣建設發展的基石。

(中時)