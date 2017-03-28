新防身武器! 哥國掌中型GPS「緊急按鈕」

哥倫比亞記者Amalfi Rosales展示掌中型GPS「緊急按鈕」，哥國政府今年3月23日在波哥大(Bogota)發表的新型防身武器。可以用來保護人權運動家、勞動組織者或新聞工作人員等，經常身處在危險工作環境下的行動人士。(圖/美聯社)

哥倫比亞總統桑托斯(Juan Manuel Santos)。(圖/美聯社)

可以用來保護人權運動家、勞動組織者或新聞工作人員等，經常身處在危險工作環境下的行動人士，哥倫比亞政府日前發表的一款可以防身用的掌中型GPS「緊急按鈕」，它已經用來保護400人免於暴露在危險的行動中，它的外型像鑰匙環扣一樣，輕巧可愛，放在口袋裡大小剛好，攜帶方便。

《美聯社》(AP)報導，哥倫比亞政府國家保護辦公室(Office of National Protection)開發的這款「緊急按鈕」，外型長得有點像一個是鑰匙環扣，輕巧可愛，中國製造商打算將它命名為「EV-07」，行銷計畫主打可追蹤兒童、寵物和老人的行動，這個「緊急按鈕」是透過無線操作，有一個內建的麥克風和接收器，可以用地圖軟體遠端定位。比較特別的是，它有一個「SOS」按鈕，可以在使用者發生緊急情況的時候，按下此鈕，第一時間通知政府當局行動人發生危險。

「緊急按鈕」最嚴重的設計漏洞就是，任何取得這組電話號的人，都可以遠端切斷它的聯繫，或是暗中控制它。因為可以遠端切斷，所以也可以遠端重新設定它。只要傳簡訊重新設定它，或是遠端開啟麥克風，簡單幾個步驟就能夠把它變成一個「情報監聽站」，另外，它還內建一個GPS定位功能。

哥倫比亞政府表示，要取得這個「緊急按鈕」的電話號碼並不容易，因為只有政府單位知道，發給當事人的這組行動電話號碼為何。

這是一個設計給獨立行動的成年人使用的安全裝置，目前的技術性缺點是恐怕讓敵營的人切斷裝置，或是竊聽對話、反過來追蹤使用者的行動，變成讓使用的人陷入危險之中。它的大小約有一個掌心大，還可以放入口袋中的裝置，設計在發生危險攻擊或是綁架事件時，可隨時通知政府當局，行動當事人已經發生危險。

目前尚未發現任何敵營切斷裝置的情事，但是安全專家已經警告這是可能發生的危險狀況。電子前線基金會（Electronic Frontier Foundation）數位安全主任Eva Galperin認為，這是在非常疏忽的情況下，才可能產生的致命危險。

(中時電子報)