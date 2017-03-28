環台賽桃園站 丹尼單站及總排意外登頂

自由車環台賽28日進行桃園市站的賽程，美國聯合赫斯隊的丹尼（前）原訂護送隊友爭冠，但在隊友體力耗盡的情況下，他在終點前500公尺發動攻勢，搶下單站冠軍及總成績第1的黃衫。（中華民國自由車協會提供）中央社記者李晉緯傳真 106年3月28日

自由車環台賽今天進行桃園市站的賽程，美國聯合赫斯隊的丹尼原訂護送隊友爭冠，但在隊友體力耗盡的情況下，他在終點前500公尺發動攻勢，搶下單站冠軍及總成績第1的黃衫。

2017國際自由車環台賽－桃園市站，今天從桃園市政府出發，繞過大園航空城後經觀音、新屋、楊梅、石門水庫至終點角板山形象公園，全程118.88公里。

這站比賽途中有3個登山點，包括唯一1個一級登山點，車手還得征服最終5公里的「地獄陡坡」才能抵達終點。

今天的比賽中雖有數波零星攻擊，但到最後5公里時，又呈現被主集團吞噬的情況，美國聯合赫斯隊的丹尼（Daniel Summerhill）在終點前500公尺突襲單飛，以2小時45分52秒拿下單站冠軍，同時以總成績7小時6分42秒，穿走象徵總成績領先的黃衫。

丹尼表示，他是全能型的車手，爬坡並非他的專長，這站原本車隊的策略是要護送他的隊友拉克蘭（Lachlan Norris）搶單站冠軍，但最後5公里時，拉克蘭為了追上另名車手，讓體力受到影響，當時他還有體力衝刺，所以就在最後500公尺攻擊，能拿下單站冠軍和黃衫，他自己都有些意外。

台灣車手中，台灣前勁車隊的陳建良在終點前200公尺的急轉彎處遇到其他車手摔車的意外，他雖未遭到波及，但必須減速後再重新起步，成績自然受到嚴重影響，在這站的名次也掉了不少。

陳建良說，本來車隊這站的策略是要搶登山王和團隊成績，但因日本右京車隊的進逼，所以改把重心放在搶亞洲第一和團隊成績，但他在終點前遇到別人的摔車意外，讓他的成績受到影響，真的蠻可惜的。1060328

(中央社)