英國29日啟動脫歐 分手費600億歐元

英國即將在29日啟動脫歐程序，在長達2年的分手程序中，歐盟已先喊出英國想離開得付出600億歐元分手費。

英國首相梅伊（Theresa May）明天將啟動歐盟里斯本條約（Lisbon Treaty）第50條條文，展開為期2年的脫歐協商，而歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）將在收件後的48小時內，將談判指引草案送給英國除外的其它27個成員國。另在4月針對英國脫歐召開特別會議，確定談判準則及任命談判人員。

英國啟動脫歐程序將改寫歐洲歷史，不過另一主角「歐盟」將是難纏對手，歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）堅持英國不可能在「零代價或很低的代價」下離開。

榮科表示，英國要為加入歐盟時的承諾付出代價，且帳單會非常昂貴，英國脫歐的結果會讓留下來的成員國明白，這不是一個好選擇，英國會付出代價，證明不值得離開歐盟。

而英國脫歐要付多少分手費？榮科先前透露約是「600億歐元」，包括英國先前承諾支付的歐盟預算額度、各種貸款擔保、歐盟在英國境內的建設項目、英國先前承諾分擔的歐盟員工和歐洲議會議員養老金等，訊息一出被英國媒體調侃為「史上最貴離婚贍養費」。

不過，面對歐盟的鉅額帳單，英國方面先前曾多次表示拒絕買單，歐盟只得一再警告若英國拒絕支付這筆費用，不排除將告上海牙國際法庭。

而英國脫歐的代價又牽涉是「硬脫歐」還是「軟脫歐」，前者例如英國離開單一市場，後者如同時享有零關稅與人員自由移動的成員國優惠，要等到實際坐上談判桌時，雙方才會揭開底牌。1060328

(中央社)