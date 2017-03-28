海航3天內第3起海外收購 傳將收購富比士股權
路透報導，中國海航集團正在洽談收購美國集團富比士的控股權， 談判已進行了幾周，交易規模至少為4億美元。報導稱，海航將繼續在國內外尋找高品質媒體資產，海航希望在自己的航班和酒店中，推出自家投資的出版物。對此，海航回應「並不知情」。
短短三天內，海航已傳出三起海外收購的消息，分別涉及傳媒、零售以及資管領域。
今日稍早，「華爾街日報」報導，海航考慮買入瑞士旅遊零售集團Dufry AG的部分股權，後者市值為76億美元。上周日，海航則同意以4.46億美元收購英國耆衛保險公司（Old Mutual Plc）旗下美國資產管理公司25％的股份。
近一年多來，海航幾乎以每月一起的速度，在全球各地進行快速收購，而且最近似乎有加速的趨勢，總計收購金額已逾300億美元。
(工商)
關鍵字：海航
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