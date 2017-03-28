大陸鋼鐵業產能 仍嚴重過剩

香港信報報導，中國鋼鐵煤炭行業化解過剩產能和脫困發展工作部際聯席會議昨（27）日召開鋼鐵去產能工作會議，會議指出，鋼鐵行業產能嚴重過剩的情況仍然沒有改變，價格上漲、效益回升的基礎還不牢固，化解鋼鐵過剩產能的任務依然艱巨。

發改委表示，今年鋼鐵去產能要把握好「三條線」：第一條線是「底線」，要確保完成5,000萬噸左右的去產能任務；第二條線是「紅線」，要徹底取締不法的鋼鐵企業；第三條線是「上線」，要密切關注鋼材市場價格，防止市場出現大起大落。

(工商)