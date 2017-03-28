何春木告別式 場面哀戚肅穆
綠營中部政壇大老何春木於今年3月13日辭世，享壽96歲，家屬昨天為他舉辦告別式，許多政壇及地方人士都到場致意，場面肅穆而隆重。前台中市長張溫鷹特別讚揚何春木「是民主的鬥士，是提攜後輩的長輩，更是可敬的對手」。
晚年的何春木喜愛唱歌，今天告別式現場特別播放其生前影片，只見老先生洋溢親切的笑容、唱著改編的歌詞，充分展現赤子之心。台中市長林佳龍回憶，今年初碰見何春木，他還說「是我派你去當市長的」，覺得何春木將讓台中更好的未來寄希望給自己，盼未來能順利完成這個使命。
1922年出生於台中旱溪庄的何春木，1950年從報社記者轉戰政壇，投入台灣首次民主選舉並順利當選第一屆台中市議員，展開他的從政之路，歷任省議員、總統府國策顧問等職務，44年的精華生命中歷任13次大小選戰，更是民進黨創黨元老之一，曾因拒收千萬賄款而聲名大噪。
號稱「黨外戰將」的何春木靠著熱忱、勤快的選民服務，廣受基層肯定，縱橫政壇近半世界，他辭世的消息傳出後，包括總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳菊及前總統陳水扁都特地到靈前致意、緬懷。何春木三子何敏誠說，阿扁來捻香時就表示「就算用爬的也要爬過來，送春木仙最後一程」。
(中時)
關鍵字：何春木
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