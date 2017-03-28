花博為主題 正妹女大生改造市府景觀
響應2018世界花卉博覽會將在台中登場，勤益科技大學景觀系以此為主題，邀學生發揮巧思創作，其中，就讀大三的林巧妮以台中市政府作為提案，規畫出周邊景觀設計，融入山、海、屯區的大台中意象，相當吸睛。
指著精心製作的市府及周邊景觀模型，林巧妮說，建築主體兩側、以層層堆疊出來的草地展現出「丘陵堆疊」的視覺效果，呈現出「山」的概念；而市府前廣場設計一大片藍色地板，則呈現出海洋「百川匯聚」之感；至於廣場規畫許多可聚會的小區塊，分別容納不同數量的民眾，充分展現屯區的「人文薈萃」。
林巧妮笑著說，為了呈現出市府給人的印象，同時融入花卉意象，設計期間只要有空就去市府周邊勘查，至少跑了7、8趟。此外，勤益科大景觀系學生還分別針對水里火車站重新塑造，結合周邊舊倉庫及在地特色，盼達到活化效果。
勤益科大景觀系主任張淑貞指出，透過市府景觀規畫或水里車站的空間活化改善，訓練學生景觀人必備的強烈企圖心與知識觀，達到「學用合一」目的。
(中時)
關鍵字：勤益科技大學
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