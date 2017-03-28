柯P訪泰備受禮遇 警方開道不堵車

台北市長柯文哲今天中午抵達泰國，前往泰國創意設計中心途中，還有警車開道。（張立勳攝）

前副總統呂秀蓮被泰國拒絕核發簽證，台北市長柯文哲出訪東南亞推廣台北旅遊，今天中午抵達泰國曼谷，下午走訪泰國創意設計中心，途中還有警車開道，相當受到泰國禮遇，甚至比原訂時間早了一小時抵達泰國創意設計中心。

呂秀蓮去年5月赴泰國被拒絕入境，近日台商又邀她訪問泰國，簽證再度被拒絕，她公開批評說「泰國也不是什麼了不起的國家」。

柯文哲到泰國備受禮遇，柯對於呂秀蓮被泰國拒絕表示，朋友要多、敵人要少，朋友要多的基本條件是，不要去增加人家困擾，「相罵沒好話」，這樣講，對台灣和泰國的關係不會改善。

下午接受媒體訪問，對於自己到泰國備受禮遇的情況和呂秀蓮相比，柯文哲一度笑了出來，不知道怎麼回應，最後，他則是說，泰國台商有15萬人，台商在機場還有志工大隊，台商在這裡經營得比較好。

(中時)