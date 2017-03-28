發言人牙齒卡菜渣好尷尬 牙線、牙間刷這樣用才對
美國白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）27日出席記者會時，被眼尖網友發現，牙縫竟然卡著食物殘渣，連本人、白宮工作人員都沒發現，且透過直播鏡頭傳向全世界。牙醫師黃明裕說，飯後刷牙是必需，若真的做不到也最好漱口，一天至少刷2次牙。
牙齒與牙齒間的鄰接面是牙菌斑最愛躲藏之處。對於孩童、青少年或沒有牙周病的民眾，使用不含蠟的牙線即可；如果牙縫較大，特別是牙齦已經萎縮的牙周病患者，則以牙間刷為主，牙線為輔。
●正確使用牙線，清除牙菌斑
用牙線的主要目的是刮除牙菌斑，而不是清除食物殘渣，即使沒有吃東西，每天仍要徹底清潔牙縫一次。
1.拉取約45公分長的牙線。
2.牙線各纏繞2∼3圈在兩手中指的第二指節，距離約25公分。
3.雙手食指與拇指交互使用，將牙線拉入每個牙齒的鄰接面，清清刮除牙菌斑。請記得，每個牙縫都有兩個鄰接面要清潔，每清潔完一個齒縫，就要換一段新的牙線。
4.操作後牙區時，改用兩手食指並打直，一食指在內、一食指在外，同時把臉頰張開，務必做到最後一顆牙，最後一個面為止。
5.操作時，牙線略呈「C」型，使接觸面積加大。使用時，用過的一邊繞一圈，另一邊鬆一圈，就可一直用乾淨的牙線。
●牙間刷這樣用才對！
牙間刷則擅長清潔牙縫較大的區域，尤其如果有牙周病，隨著牙齦萎縮導致部份牙根裸露，牙根的鄰接面出現凹陷，單用牙線很難清除乾淨，牙間刷卻能小兵立大功。
不過，使用牙間刷務必慎選刷毛，以自己的牙縫大小來決定刷毛粗細，如果放不進牙縫，千萬不能硬塞，以免傷害牙齦。
(中時電子報)
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