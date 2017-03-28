雲林縣前瞻計畫經費少得可憐　不分黨派議員齊轟

我要評比

雲林縣獲核定的前瞻計畫經費少得可憐。（周麗蘭攝）

行政院前瞻計畫8000億元預算，雲林縣只獲核定52.6億元，雲林縣議會今天臨時會開議，不分黨派議員齊轟「平平民進黨縣長執政」、「看雲林衰小」，要求縣府4月6日專案報告。

雲林縣府提報736.6億元前瞻計畫，僅獲核定52.6億元，其中斗六市區鐵路高架化工程73億元全遭刪除，台西綠能專區開發計畫284.5億也只獲5億元補助。

民進黨籍議員周秀月表示，前瞻計畫對雲林太不公平，國家政策沒有城鄉平衡，嘉義市4個平交道高架計畫能補助200多億，斗六市7個平交道經過，連一塊錢也沒補助。

議員蔡東富怒轟，民進黨執政縣市提案占了前瞻計畫84%預算，雲林縣不僅民進黨執政，2席區域立委也是民進黨，中央看雲林就這麼「衰小」，對雲林人如此「酷刑」？

蔡東富表示，前瞻計畫平均一縣至少要400億，嘉義市就獲300多億元，雲林縣才值52億？前縣長蘇治芬號稱強勢，希望她帶頭抗議。

國民黨團總召李明哲說，雲林是台灣最重要的農業基地，農民最需要的灌排興建經費卻沒被列入，農業是台灣未來的亮點，政府前瞻的眼光在哪裡？

大會決議雲林縣府4月6日對縣議會提出申請過程專案報告。

縣府表示，行政院另有一波城鄉建設十大工程計畫，已整理出「幸福雲林基礎建設」計畫，包括國家農業與食品生技研發中心、布袋戲傳習中心、虎尾眷村文化特區聚落歷史現場保存再現計畫、禽產業升級示範計畫、成立生質能源中心等計畫預計爭取257.7億元。

(中時)