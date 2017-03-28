新北板橋區公所 辦理收容安置演練

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新北市板橋區公所將於本月30日上午11時於板橋國中辦理前進指揮所暨社福機構及學校收容安置演練。

演練將模擬宜蘭外海發生地震，造成台灣北部震度達5級，板橋國中附近1棟大樓倒塌，鄰近居民需進行強制疏散撤離，公所獲報後立即派員前往開設前進指揮所，以利資源就近指揮調度，並於板橋國中開設臨時收容場所及進行災民收容安置。

板橋區公所表示，本次演練結合板橋國中師生辦理，希望加強學童與民眾了解防災緊急避難的正確觀念，落實防災觀念，減少災害帶來的傷害，屆時歡迎轄內里民及養護機構到場觀摩。

(中時)