公車不再貼身駛過 向上行人陸橋啟用

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台中市西區向上路行人陸橋28日舉行啟用典禮，未來民眾行經向上路、忠明南路口、向上市場等處，不必與車爭道，台中市議員江肇國（左）及相關單位人員出席啟用典禮。中央社記者趙麗妍攝 106年3月28日

台中市西區向上路行人陸橋今天舉行啟用典禮，未來民眾行經向上路、忠明南路口、向上市場等處，不必與車爭道，民眾開心直呼，「公車不再緊貼身體駛過，過橋好安全」。

台中市向上路、忠明南路口因跨越麻園頭溪，搭建河川橋梁供人車通行，但橋面卻未劃設人行道，造成民眾到鄰近向上市場、大益停車場停車購物，常常必須與車爭道，相當危險。

台中市議員江肇國屢屢接獲民眾陳情，他積極爭取，台中市政府終於編列預算，設置人行便橋供行人通行，歷經半年施工時間，今天正式啟用。

民眾黃先生表示，他每每行經向上路、忠明南路口，都小心翼翼過橋，上、下班時間車流擁擠時，汽機車、公車幾乎緊貼自己身邊行駛，實在非常危險。向上人行橋完工，還行人一個安全的行走空間，終於不用再膽顫心驚。

江肇國指出，台中市共有1810座跨越河川的河川橋，卻有1570座未設置人行道、鄰近也沒有人行便橋供路人通行。

江肇國表示，向上人行橋完成啟用，是「西區的一大步，台中的一小步」，希望市府能通盤檢討本市河川橋梁，針對緊鄰學校、醫院、人群匯集處者，優先編列預算增設人行道或人行便橋，還給市民行的安全。1060328

(中央社)