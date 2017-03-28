南韓打撈世越號 發現罹難者遺體

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南韓海洋水產部表示，打撈世越號沉船的救援人員今天找到1名推測是失蹤罹難者的遺體。世越號2014年發生船難，船上304名乘客罹難，至今仍有9人失蹤。

美聯社報導，海洋水產部官員說，遺體是在上週打撈沉船的水域附近發現。船體打撈放置在大型重載船上，將運到港口。

這起船難幾乎所有罹難者都是學生，失蹤遺體有可能仍受困在船上。

韓聯社報導，海洋水產部已派人到現場確認死者身份。海洋水產部發布聲明說，今天稍晚會就「找到疑似是1名失蹤罹難者的遺體」舉行說明會。1060328

(中央社)