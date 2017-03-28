亞裔社區示威 巴黎警方逮35人

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法國巴黎警方在處理1宗報案時射殺1名華裔男子，引發當地亞裔社區示威，演變成暴力衝突。警方今天指出，已逮捕35人。

法新社報導，巴黎警方指出，約150名「亞裔社區成員」昨晚聚集在首都東北部1所警局外。

3名警察在接連多起衝突中受輕傷，燃燒裝置毀損1部警車。

1名警察26日晚間射殺1名華裔男子，引發氣憤的示威群眾抗議警察暴力。

警方消息來源告訴法新社，警方據報前往該名華裔男子住家處理家庭糾紛。「門一打開」，就有1名警察被男子持刀攻擊受傷。當局指出，在這情況下，另1名警察因此開槍，導致男子遭擊斃。

不過死者家屬的委任律師左勃（Calvin Job）表示，家屬「完全不接受事件的這種版本」。

左勃說：「他沒傷害任何人。」

家屬表示，有鄰居聽到大叫聲就報警，但根本沒發生家庭糾紛。

左勃說：「警察強行打開公寓大門，把他往後推。」死者當時並沒有衝向「不警告就開槍」的警員。

左勃表示，1個監督警察的團體今天稍晚將訪談家屬。（譯者：中央社何宏儒）1060328

(中央社)