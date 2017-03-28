海景第一排 雲林串連海海人生

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雲林縣政府今天表示，雲林沿海風情無限，有著「海海人生」的美景，未來規劃串連台西、四湖、口湖等地景點與觀光產業，強化軟硬體設施，爭取中央前瞻計畫補助。

縣府指出，雲林的台西海園、海口故事園區、四湖三條崙、口湖宜梧滯洪池等景點，呈現「海海人生」的風情，將串連觀光資源及產業規劃沿海觀光帶。

縣府文化處指出，連續2年在四湖箔子寮漁港辦理夕陽音樂會，去年暑假舉辦漁村小搖滾，吸引遊客湧入雲林漁村風情，不定期的海線藝文活動將持續推動。

縣府指出，交通部觀光局雲嘉南風景區管理處推動四湖三條崙海水浴場的自然生態活化、四湖鄉公所進行社區牆面3D彩繪，結合地方特色與文化，串連出帶狀特色亮點，居民凝聚投入社區營造，更吸引遊客。

縣府表示，促進雲林海線觀光發展，正積極尋求創意與資源投入，串連台西、四湖到口湖的帶狀美景，規劃爭取中央政府的前瞻計畫，提升觀光經濟效益。1060328

(中央社)