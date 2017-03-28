紫光集團拚IC 獲6700億元銀彈

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中國大陸紫光集團今天獲官方政策性銀行與國家積體電路（IC）產業投資基金人民幣1500億元（新台幣約6700億元）的投融資支持，將重點投入紫光發展IC相關事業版圖。

中新社報導，紫光集團28日分別和中國大陸國家開發銀行、華芯投資管理有限責任公司簽署「『十三五』開發性金融合作協議」和「戰略合作協議」。

根據協議，國開行將在「十三五」（第13個5年規畫，2016至2020年）期間向紫光提供各類金融產品及服務，意向支持融資1000億元；華芯投資擬對紫光意向投資最多500億元，重點支持紫光發展IC相關業務區塊。

中國大陸「十三五」規畫中，將以IC為核心的新一代資通訊領域取得創新突破列為國家戰略。今年「政府工作報告」中也指出，要全面實施戰略新興產業發展規畫，加快人工智慧、IC、第5代行動通訊等技術研發。

據報導，紫光在行動通訊晶片領域已躋身世界前3名，並相繼在湖北省武漢市、江蘇省南京市等地投資建設先進記憶體和半導體製造基地。

紫光2013年起積極在半導體領域併購，先後收購中國大陸的展訊與銳迪科。2015年，紫光宣布多項投資台灣半導體封裝測試廠的計畫，包括入股力成科技、矽品精密和南茂科技，但都以失敗告終。1060328

(中央社)