馬英九一審無罪 柯建銘引佛經上訴到底

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民進黨立委柯建銘（中）28日下午舉行記者會，對自訴前總統馬英九涉洩密、誹謗案一審判無罪，引述佛經表示，「大悲無淚、大嘆無聲，上訴到底」。中央社記者王飛華攝 106年3月28日

民進黨立委柯建銘今天對自訴前總統馬英九涉洩密、誹謗案一審判無罪，引述佛經表示，「大悲無淚、大嘆無聲，上訴到底」。

特偵組102年偵辦民進黨立法委員柯建銘涉關說案，引發洩密爭議。柯建銘自訴前總統馬英九涉嫌洩密、誹謗，台北地方法院今天審結，判馬英九無罪，全案可上訴。1060328

(中央社)