中榮埔里分院安寧團隊　搶時間助臨終者最後圓夢 家屬肯定

▲中榮埔里分院安寧團隊搶時間助徐伯伯臨終前完成返家的最後心願。（中榮埔里分院提供）

台中榮總埔里分院的安寧團隊，最近以搶時間、助圓夢、求無憾的心態，讓兩位癌末老人順利完成臨終的心願，更贏得家屬前往醫院表達無盡的感謝之意，助其家屬達成遺願。

中榮埔里分院安寧團隊，最近傾全力協助2位病患達成臨終心願，其一為患有膀胱惡性腫瘤的80歲徐伯伯，今年1月間因膀胱腫瘤阻塞，造成尿毒症需洗腎而住院治療，他最後的心願是返家居住。

安寧團隊立即協調分工，由家屬居家環境佈置、醫師調整洗腎時間、護理人員教導家屬居家照顧技巧、社工師連結復康巴士、院方出借急診推床及製氧機，讓徐伯伯達成返家心願、院方也進行居家安寧訪視、才返家3天就在家人的陪伴下安祥離世。

另位為器官捐贈，70歲的廖伯伯本月21日因肝惡性腫瘤轉移肺部，入住安寧病房，當日家屬表示，廖伯伯明確表達要捐眼角膜的願望，安寧團隊立即啟動器捐流程，與臺中榮民總醫院器官移植團隊合作，於24凌晨合力完成眼角膜組織摘取手術，家屬並對器捐過程參與的工作人員表達高度肯定，感謝安寧團隊協助達成父親的遺願。

埔里分院葛光中院長表示，該院安寧病房有完善照護設施、光潔明亮的病房空間、堅強的跨專業團隊，提供患者最適切的個別化醫療照顧，並協助末期病患及家屬走過身心煎熬的幽幽山谷，讓其走過最有尊嚴的最後餘生。

(中時)