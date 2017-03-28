新北教育領航計畫 讓學生擁有創意自信
新北市教育局今天表示，將推動「實創Techshop+」計畫，這項生活科技教育前瞻領航3年計畫，落實即將上路的107課綱精神，讓學生不必出國，就擁有「創意自信」學習情境。
新北市中山國中生活科技教師任懷聲曾感嘆說，我們一直沒有給孩子實作學習的機會，怎麼培養發現問題及解決問題的能力？新北市政府教育局今天宣布，將推動「實創Techshop+」計畫。
任懷聲說，現今教育的問題，讓孩子面臨生活所遭遇的問題，沒有解決能力，也反應了學校現場的迫切需求。新北市府教育局的實創計畫，讓校長、主任及基層老師充滿期待。
新北市立永和國中教師高靖岳表示，平時受限於教室空間與設備支援，常須和學生一起提工具箱，到教室跑班上課，或回收淘汰的會議桌、課桌椅，自行改造成堪用的工作檯、工具掛板。
高靖岳授課之餘，親自跑電子材料行、五金行，補充工具與材料。將來有專用教室與配備，有助於教學，引導學生思考解決問題的能力。
新北市教育局長林奕華表示，「實創Techshop+」生活科技教育計畫，將以美國史丹佛大學D-School為典範，打造創意、發明、合作的環境，鼓勵學生解決每天所面對的生活實際問題。
計畫將補助學校充實生活科技教學設備，教育局說，推動創客教育、科學教育、藝術教育，未來將以生活科技為課程平台，鼓勵各校整合相關議題，連結「實驗教育」元素，打破傳統教育框架，跨領域學習。
教育局說，計畫將有助於推動「科學、科技、工程、藝術、數學」教育取向的課程教學，鼓勵教師進修，換領科技領域生活科技專長教師證書。1060328
(中央社)
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