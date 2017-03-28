發現下一個梁靜茹 大馬僑生辦歌唱賽
為促進台灣與馬來西亞的青年文化交流，馬來西亞文化創意協會理事長劉康捷表示，第3度舉辦的「大馬之音」歌唱賽，將在4月8日舉行總決賽，「希望發現下一個梁靜茹」。
馬來西亞文化創意協會表示，馬來西亞旅台歌唱競技盛會「大馬之音」今年進入第3屆，在初賽脫穎而出的10強選手，將於4月8日在國立台灣科技大學競逐冠軍寶座。
劉康捷表示，台灣的藝術文化表演環境很好，透過歌唱比賽，希望讓台灣民眾對馬來西亞及馬來西亞僑生有更多了解與認同。
他說，馬來西亞出過不少有名的歌手，很多人都有音樂天賦。「大馬之音」歌唱賽今年仍是針對馬來西亞僑生，但未來希望廣納台灣學生或其他僑生參賽者，「以歌會友」。
「大馬之音」歌唱賽由馬來西亞旅台同學會主辦、馬來西亞文化創意協會聯辦、國立台灣科技大學協辦、馬來西亞星洲日報和星洲電子報則為合作媒體。
進入決賽的10強歌手包括：張倀豪、林天文、劉育捷、沈貝芬、江信儀、顏瑋永、洪莙喻、鄭康亮、林彤恩以及由莊程惠和胡佳倩組成的合唱團體「野子組合」。1060328
(中央社)
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