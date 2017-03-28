視察機捷環北站 蔡總統滿意動線

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總統蔡英文今天視察機場捷運A21環北站，對於井然有序的規劃動線表示相當滿意，同時也聽取「北北桃1小時生活圈軌道運輸計畫」。

蔡總統下午在桃園市長鄭文燦陪同下視察新屋區的「千塘之鄉埤塘光電綠能計畫」，也瞭解未來農博基地浮島光電區的相關環保綠能計畫。

總統隨即又轉往桃園機場捷運A21環北站，並聽取機場捷運後的開通，與未來對地方發展的願景。

機場捷運公司也報告「北北桃1小時生活圈軌道運輸計畫」，強調機捷的開通對於北台灣的交通疏運有重要的影響，同時希望提供總統做為國家相關前瞻計畫的參考。

鄭文燦談到，桃園鐵路地下化及桃園捷運系統的興建，這是中央政府30年來給桃園市最大的禮物。

鄭文燦說，北北桃1小時軌道生活圈，將會縮短北桃距離，除了機場捷運外，新莊線接龜山棕線及三鶯線接八德綠線G04站，將會完成北桃接軌。1060328

(中央社)