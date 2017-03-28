柯建銘自訴馬洩密案 無罪理由是這個
司法關說案引發立委柯建銘自訴前總統馬英九涉嫌教唆洩密等罪，台北地院今(28)日下午判馬英九無罪，承審合詳庭主要理由是認為，2013年9月1日黃世銘二度到官邸報告司法關說案案情部分，黃世銘前一天就以「專案報告一」向馬報告，已經由黃自行洩漏祕密事項，依「已對同一人洩漏的祕密，對該人即不為洩密」，故馬英九不可能再就「專案報告一」再犯教唆洩漏監聽祕密罪。
黃世銘二度前往官邸，帶著「專案報告二」，與前一天的「專案報告一」內容差別，主要在新增兩通電話通話的具體時間，馬雖然有請隨行祕書向黃表示，「專案報告一」有疑問要再行請教，但沒有證據顯示，馬、黃第二次會面時，詢問的內容有先在電話中告知黃世銘，更沒有證據證明馬英九在該次電話中要求黃世銘另提出任何包含監聽祕密或柯建銘個資的書面資料，自訴違反個資法也不成立。
另外馬英九2013年9月11日，以國民黨主席身分在黨考紀會就王金平涉司法關說，發表談話內容，主觀上難認定是對柯建銘，或為了損柯的名譽而為，且馬有相當可得確信關說之事為真的根據，馬英九傳述、評論，無法證明主觀上有誹謗的故意，這是對可受公評之事船以適當評論，無法論以加重誹謗罪責。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。