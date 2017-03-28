柯建銘自訴馬洩密案 無罪理由是這個

司法關說案引發立委柯建銘自訴前總統馬英九涉嫌教唆洩密等罪，台北地院今(28)日下午判馬英九無罪，承審合詳庭主要理由是認為，2013年9月1日黃世銘二度到官邸報告司法關說案案情部分，黃世銘前一天就以「專案報告一」向馬報告，已經由黃自行洩漏祕密事項，依「已對同一人洩漏的祕密，對該人即不為洩密」，故馬英九不可能再就「專案報告一」再犯教唆洩漏監聽祕密罪。

黃世銘二度前往官邸，帶著「專案報告二」，與前一天的「專案報告一」內容差別，主要在新增兩通電話通話的具體時間，馬雖然有請隨行祕書向黃表示，「專案報告一」有疑問要再行請教，但沒有證據顯示，馬、黃第二次會面時，詢問的內容有先在電話中告知黃世銘，更沒有證據證明馬英九在該次電話中要求黃世銘另提出任何包含監聽祕密或柯建銘個資的書面資料，自訴違反個資法也不成立。

另外馬英九2013年9月11日，以國民黨主席身分在黨考紀會就王金平涉司法關說，發表談話內容，主觀上難認定是對柯建銘，或為了損柯的名譽而為，且馬有相當可得確信關說之事為真的根據，馬英九傳述、評論，無法證明主觀上有誹謗的故意，這是對可受公評之事船以適當評論，無法論以加重誹謗罪責。

(中時)