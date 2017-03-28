李明哲遭大陸國安單位拘留 妻盼能轉交藥物

前民進黨黨工李明哲日前入境大陸後失蹤，其妻李凈瑜28日在海基會召開記者會表示，27日深夜獲得政府單位間接證實，李明哲被大陸國安單位拘留。李凈瑜說，丈夫患有高血壓，相當擔心他的健康狀況，因此委託海基會向大陸政府轉交藥物與新台幣3萬元。

李明哲目前為台灣社區大學的員工，負責課程規劃，他長期透過微信等方式，關注大陸維權運動及分享台灣的民主發展經驗給大陸民間人士；李在本月19日從澳門入境大陸後失蹤。李凈瑜稱丈夫遭大陸國安單位拘留，李受訪表示不方便透露消息來源，但確實是代表政府的單位。

李凈瑜28日下午在文山社區大學校長及民間團體的陪同下，於海基會召開記者會並發布三點聲明；她說昨天深夜得到政府方面的間接消息，證實李明哲是被中國政府的國安單位拘留；此外，她非常擔憂李明哲在牢獄中沒有錢可以正常飲食，也沒有高血壓的備用藥品，因此請求海基會轉交藥物與金錢。

李凈瑜說，相信丈夫不會犯下刑事事件，夫妻倆長期關注人權議題，她也希望中國方面應依文明國家的標準，盡快告知究竟以何罪名拘留或逮捕李明哲，公布相關監視器畫面，並允許家屬前往探視。

海基會副秘書長兼發言人李麗珍會見李凈瑜等人後表示，今天將第3度發函大陸海協會，並將金錢與藥品轉交海協會窗口，轉知家屬需求；李麗珍說，海基會尚未接獲陸方回報相關資訊，昨晚也不是海基會告知家屬相關訊息。

李麗珍說，依照「兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，若陸方認定事件為大陸國安層級問題，便不會通報內政部警政署刑事警察局，但還是希望海協會能告知陸方相關單位，也呼籲陸方盡快提出說明。

(旺報)