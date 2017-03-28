譚敦慈暢談避毒妙方 最毒的東西竟是…
近來食安問題成為民眾關注焦點，新北市中和區公所今（28日）上午邀請林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈演講「知毒避毒妙方」，不少阿公阿嬤一早就到場等待，吸引逾200人參加，不少民眾都直呼，「這樣的演講太實用了！」
譚敦慈伴隨已逝世丈夫林杰樑投入毒物研究數十年，擅長以生活、無負擔方式，跟大眾分享正確飲食觀，成了安心食指標。
譚敦慈以「家庭主婦」常遇到的問題作為演講題材，她說，經過實驗證明，洗青菜還是以「流動清水」最好，青菜最好切了就下鍋，另外，哈密瓜、香蕉、鳳梨等水果，民眾常誤以為又不吃表皮，因此不清洗，但是吃水果時手指接觸到表皮，仍有可能將病菌吃下肚，所以還是清洗過後較佳。
譚敦慈提醒，民眾常會誤信謠言，例如吃豬血可以清肺，這都是無稽之談沒有科學根據，黑芝麻等食材才有清肺效果；她也提到，家庭主婦每天都在廚房內，抽油煙機很重要，不要為了省電讓自己健康流失，一開火時就要打開抽油煙機，熄火時還要讓抽油煙機再開5分鐘。
另外，近來空氣中PM2.5細懸浮微粒汙染嚴重，她說，一旦空氣汙染嚴重，建議不要外出及從事運動，從事運動將會吸入更多細懸浮微粒，外出應戴口罩，口罩一旦潮濕就必須更換。
譚敦慈表示，最毒的東西就是「卡路里」，肥胖會帶來許多疾病，遠離肥胖、遠離卡路里，才能擁抱健康。最後帶領現場民眾一起展起來肢體伸展，替活動畫下完美句點。
(中時)
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