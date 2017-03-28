全台白天高溫 周五開始變天

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全台白天現高溫。(趙雙傑攝)

中央氣象局表示，全台今天白天高溫上探28、29度，31日冷氣團南下，最低溫將出現在1日晚至2日清晨，北台灣沿海空曠地區約可降至攝氏11、12度，都會區則可降至12、13度，提醒民眾多家注意。

(中時)