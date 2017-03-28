柯P抵泰行銷觀光 泰國小姐陳泰莉熱情獻花

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台北市長柯文哲（右）今赴泰國行銷北市觀光，台北觀光大使泰國小姐陳泰莉（中）特地到機場獻花。（張立勳攝）

台北市長柯文哲前往東南亞、印度推廣台北旅遊行程，今天來到第二站泰國，台北市代表團上午抵達曼谷國際機場，去年泰簽開發首發團的台北觀光大使泰國小姐陳泰莉，特別現身熱情獻花給柯文哲。

北市觀傳局指出，近幾年泰國來台人次逐漸成長，2014年來台人次為10.4萬人，2015年有12.4萬人，2016年達19萬5640人次，較前一年同期大幅成長57.3%。自2016年8月起至2017年2月，平均每月更有高達80%的成長率，非常驚人，所以台北市已將泰國列為最重要的旅遊目標市場之一。

配合市府的泰國來台市場行銷，華航特別推出泰國旅客專屬優惠，優惠套裝包括「Fun Taipei」台北酒店3天2夜專案（來台來回機票 + 西門町精選酒店2晚住宿 + 中華電信48小時Wifi服務）最低起價未稅THB1萬5190元起。

「Fun Taipei」台北酒店第2晚半價專案（來台來回機票 + 西門町精選酒店1晚住宿 + 第2晚續住半價優惠 + 中華電信48小時Wifi服務） 最低起價未稅THB1萬4130元起（每人未稅）。

華航指出，6月底前參加以上行程，每人再加贈台北雙層觀光巴士日間票一張。

(中時)