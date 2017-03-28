馬涉洩密判無罪 老柯：大悲無淚上訴到底
民進黨團總召柯建銘自訴前總統馬英九涉洩密、誹謗案今獲判無罪。對此，柯建銘表示，他個人的心情是「大悲無淚，大嘆無聲」，亦有人認為是「大錯特錯」，他絕對上訴到底。
柯建銘指出，前檢察總長黃世銘涉洩密、違反個資、通保法判決確定，馬英九罪證確鑿，而獲判無罪的原因竟是「無錄音的鐵證」，因此無法證明馬教唆黃洩密；他反問，「我可以去錄馬英九的音嗎？」
柯建銘質疑，法官只在乎枝為末節之小事，而馬英九將責任推給秘書林有振，讓林、黃串供，替馬英九解套。他批評，法官忽略馬英九違憲亂政之事實，這種判決是「見樹不見林」，國人都無法信服，本人一定上訴到底。
(中時)
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