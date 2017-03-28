傳李明哲被中國國安單位拘留 府：該掌握訊息都掌握

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針對民進黨前黨工、台灣非政府組織工作者李明哲在中國大陸失聯，李妻李凈瑜今日聲明李明哲被中國國安單位拘留。總統府發言人黃重諺下午表示，相關單位「該掌握的訊息都掌握」，以陸委會協助為主。

李凈瑜聲明指出，昨天深夜得到政府方面的間接消息，證實李明哲是被中國政府的國安單位拘留；並要求中國盡快告知究竟以何罪名拘留或逮捕李明哲。

黃重諺表示，由相關單位全力協助，並由陸委會回應，「該掌握的訊息都掌握」。

(旺報)