培育金屬產業人才 中鋼在成大設實驗室

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成功大學和中鋼合作建置的「中鋼金屬實驗室」，今天在成大材料系新館1樓揭牌，雙方攜手為國家培育更多的金屬產業人才。

中鋼金屬實驗室歷6年籌劃和施工才宣告完工，由成大校長蘇慧貞、中鋼集團總經理劉季剛共同主持揭牌，這也是中鋼首次在大學設置實驗室。

中鋼實驗室分為研磨拋光、化學腐蝕實驗、光顯微鏡、精密實驗室等四大部分；實驗室儀器設備包含手動桌上型砂輪切割機、慢切精密切割機、微電腦控制精密切割機、電動液壓熱鑲埋機、金相顯微鏡、立體顯微鏡、單盤研磨拋光機及振動拋光機等。

這座實驗室將提供大學生建立運用與觀察金屬細微結構的基礎，研究生也可進行材料研究，讓未來材料相關研究更精準，更有效率，提升跨院校跨領域研究的合作平台。

劉季剛說，中鋼面臨人才斷層，成大企管系去年已為中鋼中階主管開設訓練班，讓中鋼人領略管理理念及領導必要元素，未來中鋼會需要更多來自成大的指導及資源。

成大表示，成大、中鋼關係緊密，96年起雙方合作開設「鋼鐵製程特論」課程，中鋼每年對修課學生提供「鋼鐵人才獎學金」，100年設中鋼講堂後，著手籌設中鋼實驗室，102年起執行與中鋼合作的產學大聯盟計畫「次世代鋼及其綠色製程與產品創新應用產學合作計畫」。1060328

(中央社)