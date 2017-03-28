張志軍：台海嚴峻 兩岸和平發展干擾增

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中國大陸國台辦主任張志軍今天說，當前台海局勢更加複雜嚴峻，兩岸關係和平發展面臨的挑戰增大、干擾增多，中國大陸要繼續堅持體現「一中」原則的「九二共識」，堅決反對和遏制台獨。

中國大陸海峽兩岸關係協會會長陳德銘表示，海協會要堅定維護「兩會（海峽交流基金會與海協會）協商基礎」，積極推展兩岸交流、服務並維護兩岸民眾權益，為維護兩岸關係和平發展和台海和平穩定作出新的貢獻。

新華社報導，中國大陸海協會第3屆理事會第4次會議28日在北京召開，總結中國大陸海協會1年來的工作，規劃今後一段時期的工作任務，並「根據工作需要調整了部分理事」。

報導並未提及理事調整詳情。

中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍在會中表示，當前台海局勢更複雜嚴峻，兩岸關係和平發展面臨的挑戰增大、干擾增多，中國大陸要堅決貫徹對台工作大政方針，維護兩岸關係和平發展與台海和平穩定。

他說，要繼續堅持體現「一個中國」原則的「九二共識」，堅決反對和遏制台獨；要持續推進兩岸民間各領域交流合作，促進兩岸經濟社會融合發展；要不斷增進兩岸民眾親情和福祉，厚植台灣內部支持兩岸關係和平發展的民意基礎。

張志軍說，中國大陸海協會要根據台海形勢變化，進一步發揮自身特色和優勢，紮實推進各項工作取得新進展。1060328

(中央社)