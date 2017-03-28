洩密誹謗一審無罪 馬辦：判決適法適當

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民主進步黨立委柯建銘自訴前總統馬英九涉嫌洩密、誹謗，台北地方法院今天審結，判馬英九無罪，全案可上訴。馬英九辦公室表示，感謝法官釐清事實，做出適法適當的判決。

特偵組102年偵辦柯建銘涉關說案，引發洩密爭議。柯建銘自訴馬英九涉嫌洩密、誹謗，台北地方法院今天審結，判馬英九無罪，全案可上訴。

馬英九辦公室發言人徐巧芯表示，感謝台北地院承審本案的法官釐清事實，做出適法適當的判決。1060328

(中央社)