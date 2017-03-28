睡蓮主題館是違規農舍 宜縣開罰
藝人溫翠蘋指控一名經銷商販賣疑似宣稱有療效的睡蓮產品給她罹癌的妹妹，導致病情延誤病逝。宜蘭縣政府今天說，與本案相關的這家睡蓮主題館是違規農舍，將依法開罰。
溫翠蘋妹妹罹乳癌，傳出她在業者說服下購買百萬睡蓮產品治癌，但還是病逝。宜蘭縣衛生局昨天祭出重罰，針對一名李姓經銷商涉及廣告不實，依食品衛生安全管理法等，重罰新台幣266萬元。
此外，與這起案件有關的一家睡蓮主題館也有相關標示不符等問題，罰鍰20萬元。
宜蘭縣農業處今天說，昨天經派員前往了解，這家位在礁溪的主題館約有0.21公頃的農地，違規填土面積就達0.17公頃，確實有農地未農用的問題，將依照區域計畫法，開出新台幣6萬元至30萬元的罰單，全案近日將送縣府地政處進行裁罰，並要求業者改善，恢復原狀，否則將繼續開罰。1060328
(中央社)
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