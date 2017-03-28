新北多名里長涉詐領工作費 檢調搜索

檢調獲報，新北市土城區多名里長涉嫌利用職務機會詐取里基層工作經費。新北地檢署今天動員110名調查官，兵分18路搜索，並約談12名嫌疑人、30多名證人到案。

新北檢去年偵辦土城區一名里長涉嫌詐領里基層工作經費期間，檢察官於105年10月31日及同年11月18日發動2次搜索約談。

檢方認定，土城區4名里長於98年至103年間，涉嫌以不實的里基層工作經費核銷單、僱工清冊及驗收照片等文件，使用人頭虛報或低薪高報的犯罪手法，分別詐領里基層工作經費，涉嫌違反貪污治罪條例及偽造文書等罪嫌。

檢察官再密集分析相關卷證，並比對涉案人員證詞，認定土城區另外7名前任或現任里長涉案，並在詐領里基層工作費過程中，疑勾結3家民營環保公司，由民營環保公司提供不實工程單據供里長詐領核銷經費，而共謀詐領里基層工作經費。

新北檢檢肅黑金專組主任檢察官謝宗甫，今天協同檢察官楊景舜、鄭淑壬、卓俊吉、王筱寧、褚仁傑、楊唯宏發動第3波執行。

檢方指揮調查局新北市調查處、台北市調查處、北部地區工作站等調查官共110名，持搜索票至新北市土城區18處執行搜索，並約談相關嫌疑人12人及證人30餘人到案說明。1060328

(中央社)