彰化溪湖溫室葡萄 開始採收上市

溪湖地區栽種的溫室早春葡萄豐收。鐘武達攝。

陳思偉（右）說，今年的溫室葡萄產量及品質都有提昇。

溫室葡萄上市了！溪湖地區的溫室早春葡萄 ，最近已經成熟陸續採收，青農陳思偉表示，除非去年風災折損，今年溫室葡萄普遍豐收，估計每分地可以收成25至30萬元。

陳思偉指出，每年3月中旬到5月，是溫室葡萄的產季，近來天候狀況良好，今年彰化地區栽種的溫室葡萄不論產量與品質，都相對有提昇，最近他到風景區自產自銷，每斤零售可以賣到120元，消費者反應很熱烈。

他說，去年強烈颱風接連來襲，部分農民因溫室栽種的葡萄遭受重創重新栽種無法收成外，多數果農今年都可以豐收，每分地最少可以收成25萬元，最多可達30萬元。

他又說，去年的溫室早春葡萄因為霸王級寒流影響，產量少，價格高，今年則因為豐收，且鄰近的大村鄉近年來增加栽種的溫室葡萄也都開始收成，預估價格會比去年來得便宜。

(中時)