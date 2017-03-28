絕口不提試院版 府：總統尊重以年改會作為基礎的方案

我要評比

年金改革辦公室召集人陳建仁、林萬億政委跟總統報告討論進度，黃重諺表示，這是例行性報告，林萬億就目前政院研擬草案，向總統說明。政院以年改會作為基礎的方案，總統表示尊重，也會尊重後來立院審查。

至於今天會中是否有談到考試院版本？黃重諺沒有正面回應，只表示，總統尊重政院以年改會作為基礎的方案。詳細狀況由年改會林萬億政委回應。

今天出席者除了正副總統及林萬億，黃重諺說，還有勞動部長及教育部長，但是沒有考試院代表。

(中時)