打到一折？台中高雄兩地飯店拼連假商機94狂

由台中、高雄兩地十家飯店組成「台灣特色飯店聯盟」，宣布首波推出918驚喜抽抽樂活動。(馮惠宜攝)

團結力量大，搶在清明連假來臨前台中、高雄兩地10家飯店28日在台中市觀旅局長陳盛山見證下成立「台灣特色飯店聯盟」，不但同步推出專屬VIP卡，即日起推出「來電預約訂房918驚喜抽抽樂」活動，最好康可以房價1折的優惠價入住。

台中愛麗絲、薆悅、星動銀河、水雲端、雲河5家飯店繼去年9月成立台中特色飯店聯盟後，今年1月間也促成高雄地區樂逸旅居、宮賞藝術、麗馨麗登、獅子王以及旗津道等5家飯店組成高雄特色飯店聯盟；28日這10家飯店齊集台中成立台灣特色飯店聯盟，誓言一起拼觀光

，要成為國旅、國外旅客來台自由行首選飯店。

台灣特色飯店聯盟召集人胡智鈞指出，參與的10家飯店共有918間房間，即日起到6月底推出918驚喜抽抽樂活動，來電預約訂房現抽住房優惠折數，共有1折、8折與9折3種優惠，不限平價日，即將來臨的清明連假也適用。

在成立台灣特色飯店聯盟後，業者也同步推出VIP卡，民眾只要上臉書粉絲專頁參加各項抽獎及互動小遊戲即可取得VIP卡，持卡入住這十家飯店可以省更多。

台中市觀旅局長陳盛山致詞時表示，他上任以來不斷推廣中進中出，亞洲各國已跑了十趟，他期望在這個聯盟成立後兩地飯店一起攜手「中進南出」或「南進中出」，讓國外自由行旅客不是只有到台北，也能體驗中南部的風土民情以及好山好水。

(中時)