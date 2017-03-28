吳晟成大演講 籲好好珍惜這塊「還年輕」寶島

詩人吳晟、總統府資政今天訪問成功大學，與中文系師生暢談「寫詩與種樹」。(成大提供)

詩人吳晟、總統府資政今天訪問成功大學，拜會成大校長蘇慧貞並在中文系館與中文系師生暢談「寫詩與種樹」，他呼籲台灣人要好好珍惜這塊「還年輕」的寶島，關心我們所立足的土地及其生態，重視台灣文化的主體性，並增強自己對於台灣本土文化的自信心。

吳晟舉台灣人最近瘋「落羽松」案例說，落羽松適合在歐洲寒冷的氣候，可能因台灣人的無知，或迷戀歐洲情懷的因素，瘋迷落羽松之故，台中建商就大量在新建案以種植落羽松來吸引人，滿足那些有歐洲情懷的人，殊不知，在台灣完全不適合種落羽松，它的根會不斷蔓延、破壞環境。

他說，許多人以為大就是美，以為紅紅的就是美，於是阿勃勒、黃花風鈴木、羊蹄甲，拼命的種，這種行為顯然是缺乏知識與膚淺。近年，台灣人也瘋櫻花，彰化海邊種了數萬枝櫻花，海邊風大櫻花大量死亡，人們只知道要賞櫻，卻不知道、也不想了解海邊不適合種櫻花。

他說，教育與商業廣告的影響，也會造成行為的改變，以哺乳來說，最近年輕人超過一半以上都不再哺乳，哺乳動物的哺乳行為是天職，把哺乳丟掉是錯誤的，這個行為的改變絕對是受商業廣告的洗腦。因廣告商為促銷奶粉，標榜母牛活在空氣清新、水質乾淨，說甚麼喝牛乳頭好壯壯，說什麼哺乳者容易變老等等，強烈洗腦後，於是哺乳越來越少，他說，就哺乳行為的改變，顯現台灣社會深深被廣告制約，相當可怕。

吳晟接受學生提問時強調，做為一個現代文人，在保有自己的浪漫情懷之餘，也應該關心我們所立足的土地及其生態，並建立起正確的知識與觀念。

他引用《論語．陽貨篇》表示，詩可以興、觀、群、怨，可以「多識於鳥獸草木之名」。他之所以努力寫詩，並且一直苦口婆心地呼籲種植台灣原生樹種，其原始初衷是一樣的，都是希望大家珍惜我們這塊「他還年輕」的寶島，重視台灣文化的主體性，並增強自己對於台灣本土文化的自信心。

(中時)