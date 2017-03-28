兼任教師納勞基法 工會籲儘速實施
教育部原定今年8月將兼任教師納入勞基法保障範疇，議程卻臨時喊卡，引發不滿，台灣私立學校教育產業工會28日前往教育部國教署遞交陳情書，呼籲教育部應依原時程將兼任教師納入勞基法，並揚言若未獲正面回應，將不排除北上教育部抗議。
「不納勞基法，高教溫水煮青蛙！」台灣私立學校教育產業工會成員站在國教署門前高喊口號，工會理事長郭應哲並當場遞交陳情書，由國教署人事科長楊明朗出面代表接受。國教署表示，已立即將陳情書轉交給教育部。
拿起洋洋灑灑寫滿2大張的陳情書，郭應哲說，目前全國不具本職的兼任教師約有1萬3千多人，這些人既不適用教師法的規範，又沒有法律適用性可保障權益，教育部原定今年8月將他們納入勞基法保障範圍，沒想到消息曝光後，引發許多私校因擔心人事成本增加，決定下學期不再續發聘書，將導致兼任教師失業。
工會代表曾維堂則認為，兼任教師不像專任教師受到教師法保障，也不受勞基法保障，實在不合理，將他們納入勞基法，只是給予最基本的保障，而且台灣是「經濟文化人權兩公約」的會員國，基於兩公約精神，教育部應給予兼任教師最低標準的保障，若連這都做不到，對號稱自由民主的台灣是很大諷刺。
(中時)
關鍵字：兼任教師、教育部、勞基法、私立學校教育產業工會
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