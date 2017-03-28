張志軍：台海局勢複雜嚴峻 干擾增多
大陸國台辦主任張志軍28日表示，當前台海局勢更加複雜嚴峻，兩岸關係和平發展面臨的挑戰增大、干擾增多。大陸要堅決貫徹中央對台工作大政方針，維護兩岸關係和平發展和台海和平穩定，繼續堅持體現一個中國原則的九二共識，堅決反對和遏制台獨分裂行徑。
據大陸海協會官網消息，海峽兩岸關係協會第三屆理事會第四次會議28日在北京召開。會議總結了海協會一年來的工作，規劃了今後一段時期的工作任務，並根據工作需要調整了部分理事。
中共中央臺辦、國務院臺辦主任張志軍出席會議並講話。他充分肯定過去一年來海協會在認真貫徹中央決策部署、積極配合對臺工作大局、堅定維護九二共識政治基礎、推動兩岸民間交流往來以及服務兩岸民眾等方面所做的工作和取得的積極成效。
張志軍指出，當前臺海局勢更加複雜嚴峻，兩岸關係和平發展面臨的挑戰增大、干擾增多。我們要深入學習領會習近平總書記對臺工作重要思想，堅決貫徹中央對臺工作大政方針，維護兩岸關係和平發展和臺海和平穩定。
他表示，要繼續堅持體現一個中國原則的九二共識，堅決反對和遏制台獨分裂行徑；要持續推進兩岸民間各領域交流合作，促進兩岸經濟社會融合發展；要不斷增進兩岸同胞親情和福祉，厚植島內支援兩岸關係和平發展的民意基礎。海協會要根據台海形勢變化，進一步發揮自身特色和優勢，統籌謀劃，積極作為，紮實推進各項工作取得新進展。
海協會會長陳德銘表示，作為受權處理兩岸事務的民間團體，海協會要深入學習領會中央精神，堅決貫徹對台工作總體部署，統籌協調各方資源，更好發揮影響作用，積極服務對臺工作大局。要堅定維護兩會協商基礎，積極開展兩岸交流，真誠服務兩岸民眾，努力維護兩岸同胞權益，為維護兩岸關係和平發展和臺海和平穩定作出新的貢獻。
(旺報)
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