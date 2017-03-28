陸中小學班級人數過多 部分達130人
據中國之聲《新聞和報紙摘要》報導，27日是大陸「全國中小學生安全教育日」。然而日前發生學生踩踏事件的河南濮陽地區，當地學校「大班額」現象依然突出，部分班級的學生人數甚至超過100人。
一位小學老師說，班上共有130個孩子，「人太多了你無法管理，衝撞的那種幾率能達到90%，幾乎是人挨著人。」
豫南地區一所小學的老師也大吐苦水。他表示大班額不僅會影響到教學品質，也給班級管理帶來難度。以廁所蹲位為例，不少城區的學校都有蹲位不足的問題。
豫北一所學校的校長說，規定男生師生比是1：19，女生是1：13，但他們學校達不到，現在還是超的比較多一些。
根據大陸住建部頒布的《中小學校設計規範》，完全小學應是每班45人，非完全小學應是每班30人。但這一標準，大多數學校很難實現。擁有百萬人口的省級貧困縣濮陽縣，共有449所中小學校，新建的7所學校遠遠不能滿足城鎮新增人口的教育需求。
濮陽縣教育局副局長申建民說，農村務工隨遷的孩子們，增加的量特別大，而且有加速的趨勢，就形成建設的規模趕不上進城的規模，「我們又不能把孩子拒之門外。」
(旺報)
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